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28.08.17 09:00 Вести. Красноярск. События недели от 27.08.2017

В этом выпуске:



- Подводный город. Так Красноярск не заливало уже давно. Почему дожди стали катастрофой для домов, квартир и автомобилей тысяч горожан и сколько средств потоп вымоет из городского бюджета?



- В добровольное заключение ради безопасности. Чтобы уберечь детей от бродячих собак, жители края возводят специальные укрепления и запасаются камнями. Почему власти никак не могут найти управу на дворняг?



- Новый глава краевой избирательной комиссии. К каким выборам готовится регион и что намерен изменить в работе избиркома нынешний руководитель?



- Томатный праздник. В Минусинске прошёл День помидора. Как вырастить красный гигант и какие невероятные блюда готовят из него на юге края?





- Подводный город. Так Красноярск не заливало уже давно. Почему дожди стали катастрофой для домов, квартир и автомобилей тысяч горожан и сколько средств потоп вымоет из городского бюджета?- В добровольное заключение ради безопасности. Чтобы уберечь детей от бродячих собак, жители края возводят специальные укрепления и запасаются камнями. Почему власти никак не могут найти управу на дворняг?- Новый глава краевой избирательной комиссии. К каким выборам готовится регион и что намерен изменить в работе избиркома нынешний руководитель?- Томатный праздник. В Минусинске прошёл День помидора. Как вырастить красный гигант и какие невероятные блюда готовят из него на юге края?







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