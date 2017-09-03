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|04.09.17 09:05 Вести. Красноярск. События недели от 03.09.2017
В этом выпуске:
- Три человека погибли при пожаре в частном пансионате для престарелых. Как оказалось, о социальном учреждении надзорные органы узнали только в момент ЧП. Сколько подобных интернатов на территории края и как церковь относится к тому, что дети отправляют стариков доживать век вне дома?
- Единственная битва Великой Отечественной войны, которая произошла на территории Красноярского края. 75 лет назад немецкий крейсер атаковал порт Диксон. На этой неделе вспоминали подробности героической обороны.
- Что на осень нам готовит переменчивая сибирская погода? Об этом рассказала ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.
- "Орлёнок" - моя жизнь, сердце и любовь! На этой неделе основательнице театра детского танца "Орлёнок" Вере Гудовской исполнилось 80 лет.
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