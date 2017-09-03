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04.09.17 09:05 Вести. Красноярск. События недели от 03.09.2017

В этом выпуске:



- Три человека погибли при пожаре в частном пансионате для престарелых. Как оказалось, о социальном учреждении надзорные органы узнали только в момент ЧП. Сколько подобных интернатов на территории края и как церковь относится к тому, что дети отправляют стариков доживать век вне дома?



- Единственная битва Великой Отечественной войны, которая произошла на территории Красноярского края. 75 лет назад немецкий крейсер атаковал порт Диксон. На этой неделе вспоминали подробности героической обороны.



- Что на осень нам готовит переменчивая сибирская погода? Об этом рассказала ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



- "Орлёнок" - моя жизнь, сердце и любовь! На этой неделе основательнице театра детского танца "Орлёнок" Вере Гудовской исполнилось 80 лет.





- Три человека погибли при пожаре в частном пансионате для престарелых. Как оказалось, о социальном учреждении надзорные органы узнали только в момент ЧП. Сколько подобных интернатов на территории края и как церковь относится к тому, что дети отправляют стариков доживать век вне дома?- Единственная битва Великой Отечественной войны, которая произошла на территории Красноярского края. 75 лет назад немецкий крейсер атаковал порт Диксон. На этой неделе вспоминали подробности героической обороны.- Что на осень нам готовит переменчивая сибирская погода? Об этом рассказала ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.- "Орлёнок" - моя жизнь, сердце и любовь! На этой неделе основательнице театра детского танца "Орлёнок" Вере Гудовской исполнилось 80 лет.







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