|
|
|
| НОВОСТИ
|16.04.18 08:50 Вести. Красноярск. События недели от 15.04.2018
В этом выпуске:
- Юбилейный, 15-й по счёту Красноярский экономический форум прошёл на этой неделе в Красноярске. Бизнес нового формата и формирование макрорегиона "Енисейская Сибирь". Расскажем о главных приоритетах развития, которые легли в основу нынешнего КЭФ.
- Как изменились социальные выплаты для пенсионеров за последние 10 лет и можно ли на них прожить? Ответ в рубрике "Жизнь в цифрах".
- Место капитана вакантна. "Енисей" покидает Юрий Викулин. За 15 сезонов хоккейная команда стала для него семьёй. И вот майка с №24 в "Енисее" свободна.
|
|