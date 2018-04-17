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17.04.18 09:00 Интервью: министр экономического развития Красноярского края Сергей Верещагин





В Красноярске прошёл экономический форум. В этом году его посетили 5,5 тысяч участников и гостей из 30 стран мира и 60 регионов России. Главное пленарное заседание "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". Эксперты обсуждали новые подходы развития России. Кроме федеральной повестки, основной стала тема развития регионов, расположенных вдоль Енисея. Главы Красноярского края, Хакасии и Тывы подписали соглашение о создании экономического макрорегиона "Енисейская Сибирь". О Красноярском экономическом форуме, его особенностях и проектах, представленных на нём, разговор с министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергеем Верещагиным.









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