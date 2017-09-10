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11.09.17 09:00 Вести. Красноярск. События недели от 10.09.2017

В этом выпуске:



- Большой ремонт. Почему попытка привести город в порядок обернулась стихийным бедствием, кто понесёт ответственность и когда наконец поедем?



- Уберечься от когтей и зубов. Медведи всё чаще покидают лесную чащу и оказываются нос к носу с человеком. Почему страшные встречи становятся обыденностью и куда бежать от косолапого?



- Награда за огородные труды. Красноярцы собирают урожай. Чем порадовал дачный сезон-2017 и от каких культур садоводы ожидали большего?



- Звездопад в филармонии. Каких именитых музыкантов и артистов увидят красноярцы в наступившем сезоне и что на красноярской сцене покажут впервые?



- Большой ремонт. Почему попытка привести город в порядок обернулась стихийным бедствием, кто понесёт ответственность и когда наконец поедем?- Уберечься от когтей и зубов. Медведи всё чаще покидают лесную чащу и оказываются нос к носу с человеком. Почему страшные встречи становятся обыденностью и куда бежать от косолапого?- Награда за огородные труды. Красноярцы собирают урожай. Чем порадовал дачный сезон-2017 и от каких культур садоводы ожидали большего?- Звездопад в филармонии. Каких именитых музыкантов и артистов увидят красноярцы в наступившем сезоне и что на красноярской сцене покажут впервые?







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