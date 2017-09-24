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25.09.17 08:45 Вести. Красноярск. События недели от 24.09.2017

В этом выпуске:



- Большой груз. На Красноярскую ГЭС доставили новые колёса для турбин. Почему агрегаты можно было перевезти только по воде и как красота деталей повлияла на их эффективность?



- Еле спаслись. Под покровом ночи в Красноярске сожгли несколько домов. Почему огонь уничтожает жильё выборочно?



- Немузыкальная коллекция. Какие анекдоты собирает легендарный Денис Мацуев и за какую спортивную команду болеет великий музыкант?



- Громкие премьеры, уникальные проекты, звёздные артисты. В красноярских театрах начался новый сезон. Что удивит даже завзятых театралов и на какие постановки ждут маленьких зрителей?



- Большой груз. На Красноярскую ГЭС доставили новые колёса для турбин. Почему агрегаты можно было перевезти только по воде и как красота деталей повлияла на их эффективность?- Еле спаслись. Под покровом ночи в Красноярске сожгли несколько домов. Почему огонь уничтожает жильё выборочно?- Немузыкальная коллекция. Какие анекдоты собирает легендарный Денис Мацуев и за какую спортивную команду болеет великий музыкант?- Громкие премьеры, уникальные проекты, звёздные артисты. В красноярских театрах начался новый сезон. Что удивит даже завзятых театралов и на какие постановки ждут маленьких зрителей?







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