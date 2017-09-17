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18.09.17 09:06 Вести. Красноярск. События недели от 17.09.2017

В этом выпуске:



- Главного в городе выберут без участия горожан. Как изменилась процедура выборов главы Красноярска и кто может вступить в борьбу за кресло мэра?



- Так высоко ещё не забирались. Футбольный "Енисей" уверенно держит лидерство ФНЛ. В чём секрет красноярского прорыва и каковы шансы сибиряков занять место в высшем дивизионе?



- Человек-эпоха. Павел Федирко отпраздновал 85-летие. Какие решения навсегда вписали одного из самых ярких руководителей в историю края и память красноярцев?



- Главного в городе выберут без участия горожан. Как изменилась процедура выборов главы Красноярска и кто может вступить в борьбу за кресло мэра?- Так высоко ещё не забирались. Футбольный "Енисей" уверенно держит лидерство ФНЛ. В чём секрет красноярского прорыва и каковы шансы сибиряков занять место в высшем дивизионе?- Человек-эпоха. Павел Федирко отпраздновал 85-летие. Какие решения навсегда вписали одного из самых ярких руководителей в историю края и память красноярцев?







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