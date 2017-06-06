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06.06.17 11:44 На заимку Агафьи Лыковой доставили партию продуктов





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За судьбой Агафьи Карповны "Вести. Красноярск" следят много лет. Семья женщины бежала от репрессий в 30-х годах. Её родные умерли и почти три десятка лет Агафья проживает вдали от цивилизации одна. Женщина всегда встречает гостей с улыбкой, гостеприимно проводит экскурсию и много благодарит за подарки. Попросила и помощи: убрать камень у дома, о который постоянно спотыкалась.



Рассказала отшельница и историю своего чудесного спасения. В тайге она встретила медведя и начала молиться. После чего зверь обошёл её стороной. К новому приезду помощникам предстоит решить, как защитить Агафью Карповну от непрошенных гостей.





С высоты полёта едва можно разглядеть, что здесь, на Абаканском хребте Западных Саян, уединённо живёт старообрядница Агафья Лыкова. Сегодня она принимает гостей. Приехали к отшельнице представители власти Кемеровской области. И не с пустыми руками. С собой привезли более 500 килограммов гречки, перловки, риса, а также сено и комбикорм для животных, а также нужные мелочи.За судьбой Агафьи Карповны "Вести. Красноярск" следят много лет. Семья женщины бежала от репрессий в 30-х годах. Её родные умерли и почти три десятка лет Агафья проживает вдали от цивилизации одна. Женщина всегда встречает гостей с улыбкой, гостеприимно проводит экскурсию и много благодарит за подарки. Попросила и помощи: убрать камень у дома, о который постоянно спотыкалась.Рассказала отшельница и историю своего чудесного спасения. В тайге она встретила медведя и начала молиться. После чего зверь обошёл её стороной. К новому приезду помощникам предстоит решить, как защитить Агафью Карповну от непрошенных гостей. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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