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05.06.17 11:41 Когда в Красноярск придёт лето: прогнозы синоптиков





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оС. Тёплая и солнечная погода продержится в Красноярске всю неделю, лишь в воскресенье ожидается небольшое снижение температуры - до 22-х тепла и дождь.



Напомним, метеорологи предупреждали, что весь июнь погода в краевом центре будет неустойчивая, с переменным похолоданием и осадками, поэтому пока не рекомендуем убирать в дальний ящик свитера и закрытую обувь.













Календарное лето пока не совпадает с тем, что происходит в краевом центре. Первые летние выходные горожане провели в тёплой осенней одежде. Тем не менее, настоящее жаркое лето, по словам синоптиков, постепенно приходит в краевой центр. Уже сегодня днём воздух прогреется до 22 градусов, завтра и вовсе столбики термометра поползут вверх и покажут +27С. Тёплая и солнечная погода продержится в Красноярске всю неделю, лишь в воскресенье ожидается небольшое снижение температуры - до 22-х тепла и дождь.Напомним, метеорологи предупреждали, что весь июнь погода в краевом центре будет неустойчивая, с переменным похолоданием и осадками, поэтому пока не рекомендуем убирать в дальний ящик свитера и закрытую обувь.







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