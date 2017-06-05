ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





05.06.17 11:41 Когда в Красноярск придёт лето: прогнозы синоптиков



Фото Видео репортаж Видео
Календарное лето пока не совпадает с тем, что происходит в краевом центре. Первые летние выходные горожане провели в тёплой осенней одежде. Тем не менее, настоящее жаркое лето, по словам синоптиков, постепенно приходит в краевой центр. Уже сегодня днём воздух прогреется до 22 градусов, завтра и вовсе столбики термометра поползут вверх и покажут +27оС. Тёплая и солнечная погода продержится в Красноярске всю неделю, лишь в воскресенье ожидается небольшое снижение температуры - до 22-х тепла и дождь.

Напомним, метеорологи предупреждали, что весь июнь погода в краевом центре будет неустойчивая, с переменным похолоданием и осадками, поэтому пока не рекомендуем убирать в дальний ящик свитера и закрытую обувь.









АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.