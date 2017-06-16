ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.06.17 09:00 В деревне Петровка появился исторический музей



Фото
Каждое появление Прасковьи Александровны в деревне Петровка - настоящее событие. Местная детвора тут же сбегается к постройке с едва заметной вывеской "Дом-музей". Сама его хозяйка давно перебралась жить в соседний населённый пункт, но в родной деревне еженедельно проводит экскурсии.

Просветительское учреждение в маленькой Петровке открыли два года назад. А началось всё неожиданно. Внук попросил Прасковью Александровну помочь с домашним заданием по истории. Школьное исследование быстро переросло в серьёзное увлечение. В сельсовете помогли с помещением, на скромной площади уместили сотни предметов. Большинство нашли без труда - привезли местные жители и из других деревень. И до сих пор коллекция пополняется. Детей от старинных экспонатов не оттащишь.

Бывали и необычные истории. Один из посетителей музея просился провести здесь вечер. Мужчина давным-давно не живёт в Петровке, но в один из приездов именно в атмосфере музея захотел прочувствовать возвращение на малую родину. Сама хозяйка свою главную миссию видит в детях.

"Как можно больше узнавать и передавать, особенно молодёжи, отдавать свои знания. Всё-всё им, чтобы они знали, как образовалась Петровка, как жили люди в Петровке и как сейчас живут", - говорит хозяйка музея Прасковья Логутова.

В свободное время Прасковья Александровна подписывает экспонаты. От руки, печатать негде. Надеется, что её увлечение потомки не только сохранят, но и преумножат.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.