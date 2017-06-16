НОВОСТИ | Общество













16.06.17 09:00 В деревне Петровка появился исторический музей





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Просветительское учреждение в маленькой Петровке открыли два года назад. А началось всё неожиданно. Внук попросил Прасковью Александровну помочь с домашним заданием по истории. Школьное исследование быстро переросло в серьёзное увлечение. В сельсовете помогли с помещением, на скромной площади уместили сотни предметов. Большинство нашли без труда - привезли местные жители и из других деревень. И до сих пор коллекция пополняется. Детей от старинных экспонатов не оттащишь.



Бывали и необычные истории. Один из посетителей музея просился провести здесь вечер. Мужчина давным-давно не живёт в Петровке, но в один из приездов именно в атмосфере музея захотел прочувствовать возвращение на малую родину. Сама хозяйка свою главную миссию видит в детях.



"Как можно больше узнавать и передавать, особенно молодёжи, отдавать свои знания. Всё-всё им, чтобы они знали, как образовалась Петровка, как жили люди в Петровке и как сейчас живут", - говорит хозяйка музея Прасковья Логутова.



В свободное время Прасковья Александровна подписывает экспонаты. От руки, печатать негде. Надеется, что её увлечение потомки не только сохранят, но и преумножат.





Каждое появление Прасковьи Александровны в деревне Петровка - настоящее событие. Местная детвора тут же сбегается к постройке с едва заметной вывеской "Дом-музей". Сама его хозяйка давно перебралась жить в соседний населённый пункт, но в родной деревне еженедельно проводит экскурсии.Просветительское учреждение в маленькой Петровке открыли два года назад. А началось всё неожиданно. Внук попросил Прасковью Александровну помочь с домашним заданием по истории. Школьное исследование быстро переросло в серьёзное увлечение. В сельсовете помогли с помещением, на скромной площади уместили сотни предметов. Большинство нашли без труда - привезли местные жители и из других деревень. И до сих пор коллекция пополняется. Детей от старинных экспонатов не оттащишь.Бывали и необычные истории. Один из посетителей музея просился провести здесь вечер. Мужчина давным-давно не живёт в Петровке, но в один из приездов именно в атмосфере музея захотел прочувствовать возвращение на малую родину. Сама хозяйка свою главную миссию видит в детях."Как можно больше узнавать и передавать, особенно молодёжи, отдавать свои знания. Всё-всё им, чтобы они знали, как образовалась Петровка, как жили люди в Петровке и как сейчас живут", - говорит хозяйка музея Прасковья Логутова.В свободное время Прасковья Александровна подписывает экспонаты. От руки, печатать негде. Надеется, что её увлечение потомки не только сохранят, но и преумножат. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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