Для Дмитрия это личная история: он очень долго был знаком с матушкой Екатериной. В итоге рассказ красноярского журналиста получил признание коллег из всей России.
"Мне помогала в создании этой программы журналист, историк Валентина Майстренко. У нас получилась такая душевная программа, потому что и Валентина Андреевна была знакома с матушкой Екатериной, и я был лично с ней знаком; мне показалось, каждый из нас рассказал какую-то личную историю, связанную с этим человеком, который возрождал храмы в сложные переходные времена", - рассказал ведущий "Радио России. Красноярск" Дмитрий Васянович.