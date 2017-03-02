НОВОСТИ | Общество













02.03.17 11:51 Радиожурналист Дмитрий Васянович стал лауреатом всероссийского фестиваля "Человек и вера"





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Для Дмитрия это личная история: он очень долго был знаком с матушкой Екатериной. В итоге рассказ красноярского журналиста получил признание коллег из всей России.



"Мне помогала в создании этой программы журналист, историк Валентина Майстренко. У нас получилась такая душевная программа, потому что и Валентина Андреевна была знакома с матушкой Екатериной, и я был лично с ней знаком; мне показалось, каждый из нас рассказал какую-то личную историю, связанную с этим человеком, который возрождал храмы в сложные переходные времена", - рассказал ведущий "Радио России. Красноярск" Дмитрий Васянович.











Ведущий "Радио России. Красноярск" Дмитрий Васянович стал победителем всероссийского фестиваля "Человек и вера". Этот конкурс проводился в Вологде, и Дмитрий представил на медиафорум свою передачу о восстановлении женского Благовещенского монастыря и его настоятельнице Екатерине Бальва, которая вышла в цикле "Летопись Красноярского края" Для Дмитрия это личная история: он очень долго был знаком с матушкой Екатериной. В итоге рассказ красноярского журналиста получил признание коллег из всей России."Мне помогала в создании этой программы журналист, историк Валентина Майстренко. У нас получилась такая душевная программа, потому что и Валентина Андреевна была знакома с матушкой Екатериной, и я был лично с ней знаком; мне показалось, каждый из нас рассказал какую-то личную историю, связанную с этим человеком, который возрождал храмы в сложные переходные времена", - рассказал ведущий "Радио России. Красноярск" Дмитрий Васянович.









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