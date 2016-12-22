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НОВОСТИ | Общество





22.12.16 11:49 "Вести. Красноярск" сняли новогодний клип для группы "Ленинград"



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Никто и не ожидал, но массовка собралась внушительная. И каждый хотел попасть в кадр, чтобы стать частью музыкального видео на новогодний хит от группы "Ленинград". Саундтрек к продолжению популярной комедии "Ёлки-5" называется "Начинаем отмечать", эти слова и стали официальным слоганом фильма.

Клип снимали на три камеры, включая наш новый дрон по кличке Вжик. Панорамные виды предновогоднего Красноярска, который был фрагментом ещё первых "Ёлок", должны обязательно стать частью финальной версии клипа.

Проект "Народный клип" - совместная работа телеканала "Россия" и режиссёра Тимура Бекмамбетова. Подобные материалы уже отсняты в городах, где когда-либо проходили съёмки фильма. В Красноярске администрация города помогла зажечь огни на новогодней ёлке, спортивные и молодёжные организации создали массовку, автолюбители из клуба "Экран" организовали мощный звук из своих прокаченных тачек.

За два часа удалось отснять около 50 гигабайт видео высокого качества. Конечно, в сам клип войдут секунды, но ничто не заменит тот предновогодний заряд, который получили участники флешмоба. Музыкальное видео будет показано на телеканале "Россия" в ближайшие дни.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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