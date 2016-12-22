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НОВОСТИ | Общество



ВЕСТИМОБИЛЬ-2016

22.12.16 08:50 Новогодний "ВестиМобиль" в Ачинске (16 декабря)



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"ВестиМобиль" не приезжает с пустыми руками - за фирменными дисками и календарями выстраивается очередь. Но по традиции люди приходят не только за подарками, но и за справедливостью. Так, бывшие автодорожники обанкротившегося ДПМК, почти тысяча человек, до сих пор не получили своих денег.

Под Ачинском люди уже несколько лет не могут добиться появления автобусной остановки, идти до ближайшей приходится по трассе. А в самом Ачинске расширили переулок Спортивный, но не оборудовали его пешеходными переходами и светофорами. Теперь там рискуют дети.

Но новогодний "ВестиМобиль" ждёт от телезрителей и хороших новостей, которые случились в уходящем году.

- По итогам "Нового фарватера" Ачинск признан лучшим городом, в котором реализуется молодёжная политика.

- Исполнилась моя давняя мечта - муж подарил мне тур по Енисею на теплоходе.

- В преддверии Нового года хотелось бы пожелать всем здоровья. Чтобы проблем было поменьше!

Где и когда "ВестиМобиль" появится в следующий раз, расскажем в эфире наших новостей. Следите за выпусками.


Владимир БОГОМОЛОВ








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