НОВОСТИ | Общество













22.12.16 08:47 В Красноярске подводят итоги акции по сбору и утилизации отработанных батареек





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"Темпы всё ускоряются и ускоряются, изначально было всего 10 пунктов приёма, сейчас уже 30. И последнюю тонну мы собрали за два месяца. То есть всего нами отправлено на переработку более 3-х тонн батареек", - рассказал председатель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.



В декабре прошлого года инициативу "Зелёной дружины" поддержала "Сибирская генерирующая компания", где и появился один из первых пунктов сбора. Акция оказалась востребованной, и контейнеры установили в магазинах, музее, библиотеке и даже в Доме культуры в Назарове. Финансирование сборов, хранение, отправку и переработку старых батареек взяла на себя СГК. В результате красноярцы стали самыми активными в стране по решению этой проблемы.



"Действительно, огромное количество батареек оказались не брошенными на улицу, не утилизированы неправильным способом, а получат вторую жизнь в качестве вторичного сырья. Из них выделят тяжёлые металлы, которые могут быть направлены на производство чего-то ещё", - отметила начальник управления по внешним связям красноярского филиала СГК Татьяна Дудченко.



В следующем году совместный проект СГК и "Зелёной дружины" "Батарейка" не только продолжится, но и приобретёт особую актуальность, ведь 2017 год объявлен в стране Годом экологии.





В каждой бочке, а их три штуки, более 300 килограммов отработанных элементов питания, собранных в Красноярске. Батарейка хоть и маленькая по размеру, но урон для экологии от неё очень велик - в каждой огромная концентрация вредных веществ и тяжёлых металлов. Других способов, кроме утилизации, нет - переработка на единственном российском заводе в Челябинске."Темпы всё ускоряются и ускоряются, изначально было всего 10 пунктов приёма, сейчас уже 30. И последнюю тонну мы собрали за два месяца. То есть всего нами отправлено на переработку более 3-х тонн батареек", - рассказал председатель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.В декабре прошлого года инициативу "Зелёной дружины" поддержала "Сибирская генерирующая компания", где и появился один из первых пунктов сбора. Акция оказалась востребованной, и контейнеры установили в магазинах, музее, библиотеке и даже в Доме культуры в Назарове. Финансирование сборов, хранение, отправку и переработку старых батареек взяла на себя СГК. В результате красноярцы стали самыми активными в стране по решению этой проблемы."Действительно, огромное количество батареек оказались не брошенными на улицу, не утилизированы неправильным способом, а получат вторую жизнь в качестве вторичного сырья. Из них выделят тяжёлые металлы, которые могут быть направлены на производство чего-то ещё", - отметила начальник управления по внешним связям красноярского филиала СГК Татьяна Дудченко.В следующем году совместный проект СГК и "Зелёной дружины" "Батарейка" не только продолжится, но и приобретёт особую актуальность, ведь 2017 год объявлен в стране Годом экологии. Вадим КУЛИКОВ

















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