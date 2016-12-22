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22.12.16 08:53 На Горно-химическом комбинате разработали атомную батарейку





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"Президент России Владимир Владимирович Путин отметил на форуме "Диалоги" как достижение России, поскольку мы сумели ввести в эксплуатацию завод МОКС-топлива, а американцы не смогли этого сделать", - отметил генеральный директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов.



МОКС-топливо предназначено для реактора на быстрых нейтронах БН-800, который запущен на Белоярской АЭС. В Железногорске уже идёт работа по выполнению госконтракта на поставку первой партии топлива. Кроме того, российские атомщики в ближайшие полгода планируют представить опытный образец атомной батарейки со сроком службы 50 лет.



Ближайшую перспективу применения атомных батареек создатели видят в медицине - например, в производстве кардиостимуляторов, и космической индустрии, где важен каждый грамм веса. В отличие от литийионных аккумуляторов, атомная батарейка в 30 раз компактнее и совершенно безвредна для человека.



Немаловажно и то, что в этом году получены два международных патента по переработке отработавшего ядерного топлива. Это позволит продвигать российские ноу-хау нового поколения на международном рынке. Главное их преимущество - качественно новый уровень экологической безопасности.





Производство МОКС-топлива , созданное на Горно-химическом комбинате, отличается полной автоматизацией технологического процесса, поэтому оно может выдерживать экономическую конкуренцию с производствами обычного ядерного топлива. При этом МОКС-топливо в быстром реакторе может обеспечить энергией человечество на тысячу лет вперёд. Инновационный прорыв отметили на самом высоком российском уровне."Президент России Владимир Владимирович Путин отметил на форуме "Диалоги" как достижение России, поскольку мы сумели ввести в эксплуатацию завод МОКС-топлива, а американцы не смогли этого сделать", - отметил генеральный директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов.МОКС-топливо предназначено для реактора на быстрых нейтронах БН-800, который запущен на Белоярской АЭС. В Железногорске уже идёт работа по выполнению госконтракта на поставку первой партии топлива. Кроме того, российские атомщики в ближайшие полгода планируют представить опытный образец атомной батарейки со сроком службы 50 лет.Ближайшую перспективу применения атомных батареек создатели видят в медицине - например, в производстве кардиостимуляторов, и космической индустрии, где важен каждый грамм веса. В отличие от литийионных аккумуляторов, атомная батарейка в 30 раз компактнее и совершенно безвредна для человека.Немаловажно и то, что в этом году получены два международных патента по переработке отработавшего ядерного топлива. Это позволит продвигать российские ноу-хау нового поколения на международном рынке. Главное их преимущество - качественно новый уровень экологической безопасности. Дмитрий БЫЗОВ

















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