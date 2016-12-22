Виталий показывает свою прописку. В паспорте он зарегистрирован по месту жительства. В этой квартире мужчина ютится с женой и тремя детьми. Но дом должен быть снесён по решению суда - здание признано самостроем.
"У меня нет документов, что я собственник. Есть только договор купли-продажи жилого помещения, - рассказал житель непризнанного дома Виталий Андреев.
Подобная ситуация в 24-х квартирах. Семьи за миллион с небольшим рублей купили доли в строящемся доме, а вот зарегистрировать недвижимость нельзя. По документам земля предназначалась для ИЖС, то есть максимум под коттедж. Но вместо него застройщики возвели трёхэтажку. Легализовать не получается. Красноярская полиция ущерб дольщикам оценивает в 20 миллионов рублей.
"Уголовные дела возбуждены по статье 159 - мошенничество. Преступление с учётом суммы причинённого материального ущерба является тяжким и подразумевает серьёзное наказание", - пояснила начальник следственной части МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко.
Теперь троим бизнесменам грозит до десяти лет лишения свободы, они находятся под подпиской о невыезде. А новосёлы сидят на чемоданах. В любой момент могут приехать бульдозеры и сравнять их квартиры с землёй.
Злополучный дом на улице Кандагарская не одинок. Он в окружении подобных трёхэтажек. Правда, некоторые из них в стадии строительства. Вокруг одной из них высокий забор, другая ещё без внешней обшивки.
Мы обратились в департамент градостроительства Красноярска. По их данным, в микрорайоне "Афганец" в Покровке восемь подобных строений. Сейчас чиновники изучают этот строительный феномен.