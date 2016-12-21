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21.12.16 20:48 В Красноярске открыли развязку на 2-й Брянской



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Тихо, без ленточек и прочих официальных атрибутов - именно так открыли многострадальную развязку. Рабочие просто убрали бетонные блоки и пустили транспорт на путепровод. За три года строительства к подрядчику накопилась масса вопросов. Город задыхается в пробках, а с окончанием работ строители не спешили.

Контракт на строительство развязки на Брянской был подписан с компанией "Сибмост", это именно та организация, которая возводила 4-й мост через Енисей. Стоимость контракта - 1 миллиард 300 миллионов рублей. Завершение строительства неоднократно переносилось, было даже банкротства подрядчика. Развязка должна была быть сдана ещё в 2014 году, то есть два года назад.

Развязка заработала, но водители, судя по всему, ещё не привыкли к возможности проехать через путепровод и по привычке двигаются через кольца. Тем не менее, пользу объекта они ощутили буквально с первого дня. Правда, и сейчас объект не достроен: часть работ пришлось перенести на следующий год, это благоустройство и укладка верхнего слоя асфальта. А за срыв сроков подрядчик заплатит штраф.

"В отношении подрядчика определены штрафные санкции, в настоящее время их размер порядка 1,6 млн. рублей, но опять же, работы, которые будут выполнены в следующем году, также будут обсчитываться как неустойка по контракту и по завершению всех работ тоже будут предъявлены подрядчику уже в следующем году", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства администрации Красноярска Оксана Покаместова.

В целом движение по новой развязке будет таким: с Маерчака организован правый поворот на путепровод и далее на 2-ю Брянскую. Туда же и в обратном направлении можно проехать с улицы Калинина. Движение по кольцам оставлено без изменений.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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