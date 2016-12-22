Преподаватель из центра дополнительного образования Красноярска лишилась работы из-за непристойных фотографий в соцсети. 21-летняя учитель эстрадного вокала на просторах интернета попалась активистам из Петербурга. Они пожаловались директору учебного заведения на аморальный облик их сотрудницы. На фото разглядели употребление алкоголя, символику сатанистов и признаки нетрадиционной сексуальности.
"Мы были обязаны отреагировать на данное обращение. Была организована служебная проверка, в ходе которой должны были собрать информацию со страницы педагога в социальных сетях. Не дождавшись итогов проверки, педагог уволилась - написала заявление по собственному желанию", - пояснила директор центра дополнительного образования детей №4 Красноярска Ольга Этцель.