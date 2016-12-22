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22.12.16 09:01 Водителя маршрутки-лихача нашли по видео из Интернета





Фото Видео





После изучения этих кадров инспекторы ДПС нашли водителя и оштрафовали за грубое нарушение правил дорожного движения на тысячу рублей, а также провели с ним профилактическую беседу. Сам водитель объяснил, что проехал на красный сигнал светофора, потому что сильно торопился.







В Красноярске автоинспекторы по кадрам с видеорегистратора нашли водителя маршрутки-лихача, который проехал на красный сигнал светофора. Видеозапись была опубликована в сети Интернет. На ней видно, как на перекрёстке улиц Молокова и Батурина водитель автобуса №60 поворачивает из второго ряда на запрещающий сигнал светофора.После изучения этих кадров инспекторы ДПС нашли водителя и оштрафовали за грубое нарушение правил дорожного движения на тысячу рублей, а также провели с ним профилактическую беседу. Сам водитель объяснил, что проехал на красный сигнал светофора, потому что сильно торопился.







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