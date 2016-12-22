НОВОСТИ | Общество













22.12.16 09:07 Житель Хакасии незаконно охотился на косуль





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Было установлено, что охотник, не имея разрешительных документов, добыл три особи сибирской косули, нанесённый ущерб составил около 200 тысяч рублей. Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.







Житель Хакасии незаконно охотился на косуль. Полицейские задержали мужчину с поличным в окрестностях села Мурино Курагинского района. Сначала правоохранители обнаружили место убийства животных, а затем установили личность браконьера и задержали его.Было установлено, что охотник, не имея разрешительных документов, добыл три особи сибирской косули, нанесённый ущерб составил около 200 тысяч рублей. Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.







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