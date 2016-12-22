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| НОВОСТИ | Общество
|22.12.16 09:07 Житель Хакасии незаконно охотился на косуль
Житель Хакасии незаконно охотился на косуль. Полицейские задержали мужчину с поличным в окрестностях села Мурино Курагинского района. Сначала правоохранители обнаружили место убийства животных, а затем установили личность браконьера и задержали его.
Было установлено, что охотник, не имея разрешительных документов, добыл три особи сибирской косули, нанесённый ущерб составил около 200 тысяч рублей. Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
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