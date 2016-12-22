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22.12.16 09:19 К поискам потерянного в морге тела пенсионерки подключился Следственный комитет



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К поискам потерянного в красноярском морге тела пенсионерки подключился Следственный комитет. Как уже сообщалось, десять дней назад останки исчезли за полчаса до похорон. После выхода нашего репортажа Следственный комитет проверит на халатность действия ритуальных служб.

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Поджигателя администрации Дудинки признали невменяемым. Напомним, пожар произошёл почти год назад. В результате восемь человек обратились за медицинской помощью, четверых спасти не удалось. Экспертиза показала, что мужчина не осознавал последствий своих действий.
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