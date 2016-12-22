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| НОВОСТИ | Общество
|22.12.16 11:40 Новый подрядчик начал подключать обесточенные накануне лифты
В Красноярске продолжают подключать лифты после их стихийного отключения. Накануне "Вести" рассказывали, что "Жилфонд" разорвал контракт с подрядчиком, который обслуживал подъёмники в домах на левом берегу. Те в свою очередь обесточили 800 лифтов, потому что пользоваться ими стало небезопасно без связи с диспетчером.
На данный момент новому подрядчику удалось подключить около полутысячи от всех домов, связь с лифтёрами устанавливают. К 23 часам подъёмники должны заработать во всех домах.
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