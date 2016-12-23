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23.12.16 08:45 Жители домов в Свердловском районе получили двойные счета за ЖКУ





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"Прийти написать заявление. Что это даёт? Толком ничего не объяснили. Почему я, больной человек, должна ходить, писать какие-то заявления, если я абсолютно права, всё заплатила вовремя? "Ну ждите, можете не платить", вот так сказали", - рассказала жительница Свердловского района Красноярска Неля Алексеевна.



А расстояние до управляющей компании - ни много ни мало пять километров: пять автобусных остановок. Здесь ещё не успели поменять вывеску. Компания "Жилкомцентр" - банкрот. Сейчас на этом месте работают сотрудники "Жилфонда". Информационные стенды сняли, заказали с новым логотипом. И всё бы ничего, да только вот с 20-ю домами произошла путаница. Сначала люди заплатили за октябрь компании "Жилкомцентр", а потом служба стройнадзора прислала данные, что с 21 октября эти дома уже под управлением "Жилфонда". И "Жилфонд" ещё раз начислил деньги за коммунальные услуги за 10 дней октября.



"По старым лицевым счетам, которые остались в "Жилкомцентре", эти полторы тысячи, они остались на переплате. Необходимо гражданам прийти с паспортом и написать заявление о том, чтобы их денежные средства перевели на новый лицевой счёт", - пояснила начальник отдела регистрационного учёта расчёта с населением ООО ГУК "Жилфонд" по Свердловскому району Надежда Терехова.



Техническую ошибку в "Жилфонде" признают. Готовы идти навстречу людям, которые в ближайшие дни не смогут прийти в офис и написать заявление. В исключительных случаях возможен даже выезд сотрудника "Жилфонда" на дом.





Неля Алексеевна считает каждую копейку, всегда аккуратно платит за коммунальные услуги. А здесь в платёжке за ноябрь пришла сумма, большая предыдущей на полторы тысячи. Неля Алексеевна позвонила в управляющую компанию."Прийти написать заявление. Что это даёт? Толком ничего не объяснили. Почему я, больной человек, должна ходить, писать какие-то заявления, если я абсолютно права, всё заплатила вовремя? "Ну ждите, можете не платить", вот так сказали", - рассказала жительница Свердловского района Красноярска Неля Алексеевна.А расстояние до управляющей компании - ни много ни мало пять километров: пять автобусных остановок. Здесь ещё не успели поменять вывеску. Компания "Жилкомцентр" - банкрот. Сейчас на этом месте работают сотрудники "Жилфонда". Информационные стенды сняли, заказали с новым логотипом. И всё бы ничего, да только вот с 20-ю домами произошла путаница. Сначала люди заплатили за октябрь компании "Жилкомцентр", а потом служба стройнадзора прислала данные, что с 21 октября эти дома уже под управлением "Жилфонда". И "Жилфонд" ещё раз начислил деньги за коммунальные услуги за 10 дней октября."По старым лицевым счетам, которые остались в "Жилкомцентре", эти полторы тысячи, они остались на переплате. Необходимо гражданам прийти с паспортом и написать заявление о том, чтобы их денежные средства перевели на новый лицевой счёт", - пояснила начальник отдела регистрационного учёта расчёта с населением ООО ГУК "Жилфонд" по Свердловскому району Надежда Терехова.Техническую ошибку в "Жилфонде" признают. Готовы идти навстречу людям, которые в ближайшие дни не смогут прийти в офис и написать заявление. В исключительных случаях возможен даже выезд сотрудника "Жилфонда" на дом. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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