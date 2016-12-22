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22.12.16 17:29 Красноярская митрополия будет поддерживать волонтёрские движения



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Красноярская митрополия будет поддерживать волонтёрские движения. Вопросы добровольчества обсуждали на общественном совете, где волонтёры делились своим опытом. За последние годы помощь ветеранам, инвалидам, тяжело больным взрослым и детям, а также наркозависимым оказали 50 тысяч жителей края. Подобной деятельностью занимается и церковь, например, в Берёзовском районе весной собираются открыть реабилитационный центр.

Пантелеимон, митрополит красноярский и ачинский: "Мы делаем это дело не ради похвалы или участия церкви, а ради людей, страдающих от наркомании, алкоголизма, игромании и других вещей, которые разрушают семьи".

Виктор Зубарев, председатель общественного совета при Красноярской митрополии: "Мы хотели бы больше активных людей вовлечь в это важнейшее направление деятельности - волонтёрство. В медицине, в работе с детьми, трудными подростками".
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