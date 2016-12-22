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| НОВОСТИ | Общество
|22.12.16 17:29 Красноярская митрополия будет поддерживать волонтёрские движения
Красноярская митрополия будет поддерживать волонтёрские движения. Вопросы добровольчества обсуждали на общественном совете, где волонтёры делились своим опытом. За последние годы помощь ветеранам, инвалидам, тяжело больным взрослым и детям, а также наркозависимым оказали 50 тысяч жителей края. Подобной деятельностью занимается и церковь, например, в Берёзовском районе весной собираются открыть реабилитационный центр.
Пантелеимон, митрополит красноярский и ачинский: "Мы делаем это дело не ради похвалы или участия церкви, а ради людей, страдающих от наркомании, алкоголизма, игромании и других вещей, которые разрушают семьи".
Виктор Зубарев, председатель общественного совета при Красноярской митрополии: "Мы хотели бы больше активных людей вовлечь в это важнейшее направление деятельности - волонтёрство. В медицине, в работе с детьми, трудными подростками".
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