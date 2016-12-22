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22.12.16 17:25 В Законодательном собрании края подвели итоги работы в 2016 году





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"Он принимался в сложной обстановке, потому что экономическая конъюнктура очень далека от той, какой мы бы хотели её видеть. Кто-то радеет больше за учителей, кто-то за врачей, кто-то за бизнес. Каких-то серьёзных непреодолимых противоречий при обсуждении бюджета у нас не выявилось", - отметил председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.







Хорошего было сделано много, а о плохом лучше не спрашивать. Сегодня подвели итоги работы Законодательного собрания края. Региональный парламент собрался на сессию в последний раз в этом году. Уходящий 2016-й изменил законодательное собрание - буквально. После сентябрьских выборов состав обновился на 50%. Изменилась расстановка сил между партиями. Но это не помешало работе над бюджетом, его приняли с дефицитом в 13 миллиардов рублей."Он принимался в сложной обстановке, потому что экономическая конъюнктура очень далека от той, какой мы бы хотели её видеть. Кто-то радеет больше за учителей, кто-то за врачей, кто-то за бизнес. Каких-то серьёзных непреодолимых противоречий при обсуждении бюджета у нас не выявилось", - отметил председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.











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