НОВОСТИ | Общество













22.12.16 20:55 Энергетики отметили профессиональный праздник





Фото Видео





В День энергетика работник компании "МРСК Сибири" был награждён за свой профессионализм. Благодарности получили и его коллеги - монтёры, диспетчеры, инженеры, всех не перечислить. Многие даже в профессиональный праздник несут боевое дежурство, устраняют последствия ночной вьюги, обрушившейся на край.



"Это очень уважаемые люди для компании. Это люди, у которых есть целые династии. У них дети работают в компании, и даже внуки мечтают работать в нашей компании", - отметил и.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.



Признательность хранителям сетевого хозяйства выразили министерство энергетики России, МЧС, краевое правительство и парламент, администрация Красноярска. Сейчас в "МРСК Сибири" трудится 20 тысяч человек, филиалы расположены от Омска до Читы. Основная задача компании - бесперебойная подача электричества от генераторов до розеток потребителей. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки.





Владимир Евсеев словно воин добра и света. Электромонтёр в любую погоду готов восстанавливать энергоснабжение Октябрьского района. В случае ЧП его служба кабеля должна найти неполадку и быстро вернуть свет в квартиры красноярцев. В профессии мужчина уже восемь лет. Но всё началось в детстве - любимыми забавами были лампочки и батарейки.В День энергетика работник компании "МРСК Сибири" был награждён за свой профессионализм. Благодарности получили и его коллеги - монтёры, диспетчеры, инженеры, всех не перечислить. Многие даже в профессиональный праздник несут боевое дежурство, устраняют последствия ночной вьюги, обрушившейся на край."Это очень уважаемые люди для компании. Это люди, у которых есть целые династии. У них дети работают в компании, и даже внуки мечтают работать в нашей компании", - отметил и.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.Признательность хранителям сетевого хозяйства выразили министерство энергетики России, МЧС, краевое правительство и парламент, администрация Красноярска. Сейчас в "МРСК Сибири" трудится 20 тысяч человек, филиалы расположены от Омска до Читы. Основная задача компании - бесперебойная подача электричества от генераторов до розеток потребителей. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













