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|22.12.16 17:19 Буран в Красноярске может повториться
Ночная буря в Красноярске может повториться, об этом сообщают в МЧС. Напомним, сегодня ночью в центральных районах края бушевала снежная пурга. в Ачинске из-за метели видимость на дорогах была почти нулевой. Во многих районах города наблюдались кратковременные отключения света. В Красноярске в Солнечном от ветра упала новогодняя ёлка. Оказалось, что она не была закреплена. В посёлке Еловое с крыш срывало шифер, движение по улицам было заблокировано, в итоге отключилось электричество и горячая вода.
"Дома ходили ходуном. Я встала - света нет, батареи ледяные, так как у нас котельная работает от электричества, соответственно нет и воды. Детей всех из школы распустили, потому что нет света, соответственно уроки не проводились", - рассказала жительница посёлка Еловое Ольга Леслер.
Электричество вернулось в Еловое только сегодня. В МЧС предупреждают: по прогнозам, этой ночью на Красноярск снова может обрушиться буря. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, морозы до -30, на севере до -37оС. На дорогах гололедица. Спасатели призывают быть осторожными и стараться воздерживаться от дальних поездок.
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