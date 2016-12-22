ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






22.12.16 17:19 Буран в Красноярске может повториться



Фото Видео репортаж Видео
Ночная буря в Красноярске может повториться, об этом сообщают в МЧС. Напомним, сегодня ночью в центральных районах края бушевала снежная пурга. в Ачинске из-за метели видимость на дорогах была почти нулевой. Во многих районах города наблюдались кратковременные отключения света. В Красноярске в Солнечном от ветра упала новогодняя ёлка. Оказалось, что она не была закреплена. В посёлке Еловое с крыш срывало шифер, движение по улицам было заблокировано, в итоге отключилось электричество и горячая вода.

"Дома ходили ходуном. Я встала - света нет, батареи ледяные, так как у нас котельная работает от электричества, соответственно нет и воды. Детей всех из школы распустили, потому что нет света, соответственно уроки не проводились", - рассказала жительница посёлка Еловое Ольга Леслер.

Электричество вернулось в Еловое только сегодня. В МЧС предупреждают: по прогнозам, этой ночью на Красноярск снова может обрушиться буря. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, морозы до -30, на севере до -37оС. На дорогах гололедица. Спасатели призывают быть осторожными и стараться воздерживаться от дальних поездок.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.