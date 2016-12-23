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23.12.16 08:50 В приюте для животных обнаружены обгоревшие останки котов и собак



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Узнав о том, как именно любил животных её временный сосед, Анастасия пришла в ужас. Семейная пара в арендованном доме на окраине Красноярска организовала пункт передержки кошек и собак. Но после останки животных и замученную собаку в подполе обнаружил хозяин дома, когда квартиранты уже съехали.

На передержку здесь принимали не только бродячих животных, но и домашних, ухоженных. Например, один из клиентов этого приюта - молодой человек, сейчас он находится на службе в армии, - сдал сюда свою кошку и она едва выжила.

Пункт передержки "Happy friends" на новой квартире нашли волонтёры, там же в антисанитарных условиях находились десятки больных, голодных, израненных и замученных животных. При этом обвинения в живодёрстве молодой человек не признаёт.
Сейчас из животного ада питомцев изъяли, некоторых раздали по знакомым, другим понадобилась помощь ветеринаров, но спасти удалось не всех.

"Кот с острой почечной недостаточностью, достаточно молодой котик, но там столько различных патологий было, что они являлись несовместимыми с жизнью", - рассказала ветеринар Галина Кобякова.

За свой промысел молодые люди получали десятки тысяч рублей в неделю от волонтёров, которые, как оказалось, оплачивали семейной паре не услуги по уходу, а издевательства над их питомцами. Сейчас по факту жестокого обращения с животными проверку начали полицейские.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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