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ВЕСТИМОБИЛЬ-2016

23.12.16 09:12 24 декабря "ВестиМобиль" ждёт красноярцев возле ДК КрАЗа



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Всего неделя осталась до Нового года. А "ВестиМобиль" продолжает свой тур по городам Красноярского края. В субботу, 24 декабря в 11:00 наш корреспондент Владислав Тамошаускас с оператором будут ждать жителей Советского района Красноярска у ДК КрАЗа.

От телезрителей традиционно ждём радостных новостей и историй, которые произошли в 2016 году. В свою очередь, всем пришедшим достанутся приятные подарки от "Вестей".







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