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23.12.16 09:18 В Красноярске грабители отняли у геймера виртуальные ножи





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В Красноярске двое налётчиков с оружием заставили геймера отдать самое ценное. Этим самым ценным оказались виртуальные ножи. Пострадавший приехал в Красноярск из Новосибирска на соревнования по компьютерным играм. На улице к нему подошли два человека и под дулом пистолета принудили передать злоумышленникам цифровые предметы из игры Counter Strike, ранее геймер потратил на них 27 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны, им грозит вовсе не виртуальный срок - до 10 лет лишения свободы.







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