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23.12.16 11:47 Федеральный лоукостер "Победа" может удвоить число рейсов из Красноярска





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Напомним, что уже сейчас "Победа" работает на направлениям Братислава, Кёльн, Москва и другие города. Сейчас в неделю совершается, например, три рейса Красноярск-Екатеринбург, а в будущем число может вырасти до семи. Рассматривается и запуск сообщения с Новосибирском.







Федеральный лоукостер "Победа" может удвоить число рейсов из Красноярска. Речь идёт о низкобюджетных перелётах стоимостью в несколько тысяч рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на генерального директора аэропорта "Емельяново".Напомним, что уже сейчас "Победа" работает на направлениям Братислава, Кёльн, Москва и другие города. Сейчас в неделю совершается, например, три рейса Красноярск-Екатеринбург, а в будущем число может вырасти до семи. Рассматривается и запуск сообщения с Новосибирском.













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