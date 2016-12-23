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23.12.16 11:37 На рынке КрасТЭЦ произошёл крупный пожар





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



Минувшей ночью на рынке КрасТЭЦ произошёл крупный пожар. По сообщениям очевидцев, горели цветочные павильоны и заведение с вьетнамской кухней. Зарево от пожара было видно во многих районах города. На тушение прибыли 22 единицы техники, было задействовано 62 пожарных. Пламя удалось ликвидировать только два часа спустя. Все подробности в 19:00 на телеканале "Россия-24".





Минувшей ночью на рынке КрасТЭЦ произошёл крупный пожар. По сообщениям очевидцев, горели цветочные павильоны и заведение с вьетнамской кухней. Зарево от пожара было видно во многих районах города. На тушение прибыли 22 единицы техники, было задействовано 62 пожарных. Пламя удалось ликвидировать только два часа спустя. Все подробности в 19:00 на телеканале "Россия-24".











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