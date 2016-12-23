Погода по-настоящему сибирская, сейчас на улице около 30 градусов мороза, но по ощущениям все 40. Комфортно при таком холоде, наверное, только льду. Мастера рассказывают, что в мороз он наиболее крепкий и не крошится.
Напомним, сейчас над ледовыми образами трудятся студенты красноярских вузов и будут работать над созданием фигур до 27 декабря. 24 декабря в 10 часов утра на острове Татышев попробуют свои силы в создании скульптур из снега детские и семейные команды. Эти номинации введены впервые, возраст участников не ограничен.
К слову, выбирать лучшие скульптуры будут не только жюри, на результат могут повлиять и зрители при помощи СМС-голосования. Основной этап конкурса "Волшебный лёд Сибири" пройдёт на острове Татышев, соревноваться будут профессионалы из городов России, Польши, Канады, Белоруссии.
Подробнее о фестивале расскажем в 19:00 на телеканале "Россия 24".