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16.03.17 11:44 Красноярские учёные изобрели экспресс-анализатор иммунитета





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"Врач должен был в мазке оценить количество поглощённых гранул. Это достаточно долго, это субъективно, потому что могли быть такие индивидуальные особенности врача, сколько он там гранул насчитает. Сейчас у нас полностью автоматизированный, с выведением цифрового результата метод, который уже на оценке реализации не требует никакого ручного труда. Только проба-подготовка", - пояснил заведующий лабораторией клеточно-молекулярной физиологии и патологии красноярского института медицинских проблем севера, разработчик прибора Андрей Савченко.



К слову, в России уже есть аналоги, но по словам учёных, они значительно уступают красноярскому экземпляру. Например, он способен с высокой точностью снимать широкий спектр показателей сразу с нескольких пациентов. Известно, что если человек болеет шесть раз в году и склонен к хроническим заболеваниям, пора бить тревогу. Ведь научно доказано, что слабый иммунитет - основная причина развития неизлечимых болезней.



"Формируются хронические очаги инфекции, хронические иммунные нарушения и в конечном итоге ускользают опухолевые клетки, развивается онкологическое заболевание", - пояснил главный врач центра клинической иммунологии Красноярска, руководитель проекта Александр Борисов.



Сейчас люминесцентный анализатор проходит сертификацию. Известно, что с появлением прибора сократится не только время анализа, но и его стоимость: с 3500 рублей до 1000.





Раньше на анализ крови специалистам требовались дни, теперь прибор способен определить состояние иммунитета за считанные часы. К сожалению, сейчас в медицинских учреждениях полученные результаты анализа не всегда являются верными, влияет человеческий фактор."Врач должен был в мазке оценить количество поглощённых гранул. Это достаточно долго, это субъективно, потому что могли быть такие индивидуальные особенности врача, сколько он там гранул насчитает. Сейчас у нас полностью автоматизированный, с выведением цифрового результата метод, который уже на оценке реализации не требует никакого ручного труда. Только проба-подготовка", - пояснил заведующий лабораторией клеточно-молекулярной физиологии и патологии красноярского института медицинских проблем севера, разработчик прибора Андрей Савченко.К слову, в России уже есть аналоги, но по словам учёных, они значительно уступают красноярскому экземпляру. Например, он способен с высокой точностью снимать широкий спектр показателей сразу с нескольких пациентов. Известно, что если человек болеет шесть раз в году и склонен к хроническим заболеваниям, пора бить тревогу. Ведь научно доказано, что слабый иммунитет - основная причина развития неизлечимых болезней."Формируются хронические очаги инфекции, хронические иммунные нарушения и в конечном итоге ускользают опухолевые клетки, развивается онкологическое заболевание", - пояснил главный врач центра клинической иммунологии Красноярска, руководитель проекта Александр Борисов.Сейчас люминесцентный анализатор проходит сертификацию. Известно, что с появлением прибора сократится не только время анализа, но и его стоимость: с 3500 рублей до 1000. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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