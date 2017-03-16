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16.03.17 09:31 Красноярец угодил под арест за отказ избавиться от излишней тонировки





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К слову, с начала года в краевом центре растонирвоали три тысячи авто.







Пять суток ареста за тонировку получил молодой житель Красноярска. На его автомобиле ВАЗ боковые стёкла оказались слишком тёмными. Светопропускаемость всего 70%. В феврале он уже трижды получал предписания снять защитную плёнку, но так и не выполнил требования полицейских. Суд приговорил его к административному аресту.К слову, с начала года в краевом центре растонирвоали три тысячи авто.













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