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16.03.17 17:24 Депутаты Заксобрания края утвердили корректировку бюджета



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Бюджет Красноярского края на 17 год прошёл уже вторую корректировку. Причём произошло это раньше обычного - традиционно документ правили ближе к маю, в этом году - в марте. Связано это отчасти с подготовкой к Универсиаде. Выделять средства нужно как можно раньше, чтобы избежать отставаний. Доходы в казну увеличились и составили 201,5 миллиард рублей. Но выросли и расходы - почти до 216 миллиардов, поэтому бюджет остаётся дефицитным.

Среди главных статей, на которые пойдут деньги после корректировки, дороги - почти миллиард рублей. На лекарства - без малого 900 миллионов. На школы и детские сады - больше полумиллиарда. Направить дополнительное финансирование пришлось и на борьбу с шелкопрядом. Вредитель поставил под угрозу леса на севере края. На решение проблемы пойдёт 300 миллионов. И почти такая же сумма - на подготовку к 400-летию Енисейска.

"Корректировка - это всегда те моменты, на которые мы надеемся при принятии федерального бюджета, но не можем окончательно их прогнозировать. Дефицит у нас технически увеличивается, это такое единственно хорошее увеличение дефицита. Действительно, разница между доходами и расходами увеличилась, но за счёт того, что у нас есть остатки с прошлого года. Это не доходы, и тем не менее, это деньги, которые мы расходуем", - отметил депутат Законодательного собрания края Егор Васильев.

Депутаты единогласно поддержали корректировку бюджета с учётом поправок. Парламентарии говорят, что корректировка бюджета - процесс бесконечный. Возвращаться к вопросу придётся ещё ближе к осени. Станет ли за это время бюджет оптимистичнее или, наоборот, сложнее - покажет время.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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