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НОВОСТИ | Общество





16.03.17 17:29 Парашютисты-пожарные отрабатывают навыки десантирования с самолёта



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Сегодня под крылом у них не зелёное поле тайги, а заснеженные поля Берёзовского района. Почти полсотни парашютистов-пожарных оттачивали свои лётные навыки. У Александра Будилина за плечами больше тысячи прыжков. Как самый опытный, шагнул сегодня с высоты первым. Казалось, что сильный ветер его закружит, но это лишь специальный манёвр.

"При каждом обороте на 360 градусов теряется высота в 60 метров. Это нужно, чтобы разбиться по высотам", - пояснил старший инструктор Александр Будилин.

В небо поднялись почти полсотни огнеборцев. Отряд недавно вышел из отпуска. Горячий сезон у лесопожарных приходится на лето, поэтому отпуск у них зимой. Почти сто дней. Эти учения - втягивающие для парашютистов. Чтобы после зимнего перерыва почувствовать, что такое полёт. Для допуска к работе нужно сделать по 12 прыжков. Занятия будут длиться в течение 3-4 дней, в зависимости от погоды.

К слову, сегодня из-за нелётных условий учения задержались на два часа. С земли за работой коллег следит лётчик-наблюдатель, хотя обычно он на месте второго пилота и руководит высадкой пожарных. "Здесь цель лётчика-наблюдателя - рассчитать прыжок. Сначала сбрасываются ленты, чтобы определить, в какое место парашютист приземлится, потом вторая лента и после неё проводится сверка показаний на разности места приземления, производится высадка парашютистов", - рассказал лётчик-наблюдатель Алексей Романов.

Такие ювелирные расчёты нужны в целях безопасности. Ведь десантироваться пожарным приходится в самое пекло таёжных пожаров, на площадку не больше 40 метров. От навыков зависит и собственная жизнь, и спасение лесного фонда.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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