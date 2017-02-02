НОВОСТИ | Общество













02.02.17 11:50 Новый российский фильм "Притяжение" оценили зрители разных возрастов





Фото Видео





Однако фильм не только о столкновении с инопланетным разумом. На фоне фантастического сюжета - драма, история любви и отношений отцов и детей. В кино приходят и люди старшего поколения и родители с детьми. И это понятно - зрители отмечают юмор и трогательный сюжет.



- А куда без любви? Любовь всегда выигрывает. Почти заплакала в конце.

- Все были довольны. Не встречал, чтобы кто-то вышел из зала и сказал: глупость, ерунда.

- Прямо огонь!

- Романтический, прикольный. Люблю фантастику!









В кинотеатрах продолжается прокат фильма "Притяжение", который уже называют одним из самых кассовых в истории российского кинематографа. По сюжету космический корабль с пришельцами сбит российскими ВКС и падает в московском районе Чертаново.Однако фильм не только о столкновении с инопланетным разумом. На фоне фантастического сюжета - драма, история любви и отношений отцов и детей. В кино приходят и люди старшего поколения и родители с детьми. И это понятно - зрители отмечают юмор и трогательный сюжет.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













