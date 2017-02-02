В кинотеатрах продолжается прокат фильма "Притяжение", который уже называют одним из самых кассовых в истории российского кинематографа. По сюжету космический корабль с пришельцами сбит российскими ВКС и падает в московском районе Чертаново.
Однако фильм не только о столкновении с инопланетным разумом. На фоне фантастического сюжета - драма, история любви и отношений отцов и детей. В кино приходят и люди старшего поколения и родители с детьми. И это понятно - зрители отмечают юмор и трогательный сюжет.
- А куда без любви? Любовь всегда выигрывает. Почти заплакала в конце.
- Все были довольны. Не встречал, чтобы кто-то вышел из зала и сказал: глупость, ерунда.
- Прямо огонь!
- Романтический, прикольный. Люблю фантастику!