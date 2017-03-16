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16.03.17 17:26 На Высотной ВАЗ врезался в дерево: водитель погиб, пассажир в больнице





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске ВАЗ влетел в дерево; водитель погиб, пассажир в больнице. Ночью на улице Высотная ВАЗ-2115 на высокой скорости выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сначала ударил автомобиль "Хёндэ", потом вылетел на обочину и столкнулся с деревом.



Удар был такой силы, что отечественный автомобиль буквально расплющило. 28-летний водитель умер сразу, пассажира в тяжёлом состоянии отправили в больницу. Дорожная полиция начала расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







В Красноярске ВАЗ влетел в дерево; водитель погиб, пассажир в больнице. Ночью на улице Высотная ВАЗ-2115 на высокой скорости выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сначала ударил автомобиль "Хёндэ", потом вылетел на обочину и столкнулся с деревом.Удар был такой силы, что отечественный автомобиль буквально расплющило. 28-летний водитель умер сразу, пассажира в тяжёлом состоянии отправили в больницу. Дорожная полиция начала расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.











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