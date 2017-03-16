В Красноярске ВАЗ влетел в дерево; водитель погиб, пассажир в больнице. Ночью на улице Высотная ВАЗ-2115 на высокой скорости выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сначала ударил автомобиль "Хёндэ", потом вылетел на обочину и столкнулся с деревом.
Удар был такой силы, что отечественный автомобиль буквально расплющило. 28-летний водитель умер сразу, пассажира в тяжёлом состоянии отправили в больницу. Дорожная полиция начала расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.