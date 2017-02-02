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02.02.17 09:15 Жители Норильска штурмуют авиакассы в преддверии сезона отпусков





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"Вести" рассказывали, взлётная полоса в норильском аэропорту "Алыкель" на реконструкции. Этим летом основной этап работ. Стало ясно: улететь отдыхать смогут не все. Краевые власти, мэр Норильска, руководство "Норникеля" искали пути решения проблемы. Проделана большая работа: на лето удалось привлечь авиаперевозчиков, организовать новые маршруты полётов, дополнительные рейсы, урегулировать цены на билеты.



Ситуация находится под контролем губернатора края. Билетами уже обеспечили всех льготников, оставили места на экстренные случаи, остальные билеты поступили в свободную продажу, она началась 1 февраля. Очевидно, северяне всё равно беспокоятся, поэтому и создали ажиотаж. Например, больше всего покупателей было в центральной кассе, хотя по городу пунктов продажи много.



"Продажа ведётся на нескольких площадках. Во-первых, это сайт авиакомпании "NordStar", где любой может приобрести билет в любом направлении. Во-вторых, это более 30 офисов билетных агентств по Норильску и Норильскому промышленному району, кроме того, в абсолютно любом билетном агентстве за пределами Норильска либо на сайте по продаже билетов можно приобрести билет на нужный маршрут на нужную дату", - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании "NordStar" Ирина Воробьёва.



Напоминаем, продажа билетов идёт волнами. Следующая начнётся с 1 марта, потом с 1 апреля. Жителей призывают не паниковать, по возможности постараются обеспечить билетами как можно больше людей. "Вести" будут следить за развитием событий.





Сегодня они отложили все дела, чтобы выстоять эту очередь и купить билеты в лето. Норильчане очень хотят в отпуск. И хотя всех предупредили - продажа начнётся ровно в полдень, места у кассы занимали более чем за 12 часов."Вести" рассказывали, взлётная полоса в норильском аэропорту "Алыкель" на реконструкции. Этим летом основной этап работ. Стало ясно: улететь отдыхать смогут не все. Краевые власти, мэр Норильска, руководство "Норникеля" искали пути решения проблемы. Проделана большая работа: на лето удалось привлечь авиаперевозчиков, организовать новые маршруты полётов, дополнительные рейсы, урегулировать цены на билеты.Ситуация находится под контролем губернатора края. Билетами уже обеспечили всех льготников, оставили места на экстренные случаи, остальные билеты поступили в свободную продажу, она началась 1 февраля. Очевидно, северяне всё равно беспокоятся, поэтому и создали ажиотаж. Например, больше всего покупателей было в центральной кассе, хотя по городу пунктов продажи много."Продажа ведётся на нескольких площадках. Во-первых, это сайт авиакомпании "NordStar", где любой может приобрести билет в любом направлении. Во-вторых, это более 30 офисов билетных агентств по Норильску и Норильскому промышленному району, кроме того, в абсолютно любом билетном агентстве за пределами Норильска либо на сайте по продаже билетов можно приобрести билет на нужный маршрут на нужную дату", - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании "NordStar" Ирина Воробьёва.Напоминаем, продажа билетов идёт волнами. Следующая начнётся с 1 марта, потом с 1 апреля. Жителей призывают не паниковать, по возможности постараются обеспечить билетами как можно больше людей. "Вести" будут следить за развитием событий. Александра СЛАВЕЦКАЯ



















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