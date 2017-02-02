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02.02.17 09:10 Кредитные проценты-невидимки вгоняют красноярцев в кабалу





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А вот Ольга Николаева слов, наоборот, не сдерживает. Красноярке срочно понадобились деньги на долгожданную квартиру - подвернулся удобный вариант. Суммы не хватало смешной, и матери-одиночке пришлось брать заём. Сначала обещали доступные проценты. Но первоначальные 30 тысяч превратились в неподъёмные 73. К процентам по кредиту ей приложили аж три страховки - жизни и лечения смертельной болезни.



"Когда у человека всё внимание направлено на решение своей финансовой проблемы, он не может уйти без денег. В любом состоянии человек находится, но нельзя так пользоваться его кошельком и здоровьем", - негодует заёмщица Ольга Николаева.



В обществе защиты прав потребителей рассказывают, что подобные жалобы на разные банки и страховые компании у них лежат десятками. "Как-то они взаимосвязаны, или у них один учредитель. И грабят и грабят население. Такое ощущение, что у них дети с голоду умирают, поэтому они у человека отбирают последнее", - отмечает председатель красноярского общества защиты потребителей Михаил Шевцов.



Заёмщица Ольга вроде и подписи везде поставила, но всё равно считает себя обманутой. Обратилась в суд с иском. И кровно заработанные всё же надеется вернуть в свой карман.





Секьюрити с татуировками на пальцах словно грудью на амбразуру встал на защиту своего банка. От неудобных вопрос сотрудники кредитной организации стали прятаться по углам. Руководитель отделения банка только что была здесь, но скрылась в своём кабинете и не хочет с нами общаться.А вот Ольга Николаева слов, наоборот, не сдерживает. Красноярке срочно понадобились деньги на долгожданную квартиру - подвернулся удобный вариант. Суммы не хватало смешной, и матери-одиночке пришлось брать заём. Сначала обещали доступные проценты. Но первоначальные 30 тысяч превратились в неподъёмные 73. К процентам по кредиту ей приложили аж три страховки - жизни и лечения смертельной болезни."Когда у человека всё внимание направлено на решение своей финансовой проблемы, он не может уйти без денег. В любом состоянии человек находится, но нельзя так пользоваться его кошельком и здоровьем", - негодует заёмщица Ольга Николаева.В обществе защиты прав потребителей рассказывают, что подобные жалобы на разные банки и страховые компании у них лежат десятками. "Как-то они взаимосвязаны, или у них один учредитель. И грабят и грабят население. Такое ощущение, что у них дети с голоду умирают, поэтому они у человека отбирают последнее", - отмечает председатель красноярского общества защиты потребителей Михаил Шевцов.Заёмщица Ольга вроде и подписи везде поставила, но всё равно считает себя обманутой. Обратилась в суд с иском. И кровно заработанные всё же надеется вернуть в свой карман. Роман РЫКОВ

















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