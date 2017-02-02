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02.02.17 11:16 В отношении медика Ачинского кадетского корпуса возбуждено уголовное дело





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"Сначала подозреваемый распивал с ним спиртные напитки. Затем, когда мальчик уснул, воспользовался его беспомощным состоянием и совершил действия сексуального характера. Мальчик допрошен с использованием полиграфа. Врачу полиграф не проведён, так как он пришёл к следователю в нетрезвом состоянии и заявил о том, что страдает алкоголизмом", - сообщила представитель ГСУ Следственного комитета по краю Ольга Шаманская.







В отношении заведующего медицинским здравпунктом кадетского корпуса в Ачинске возбуждено уголовное дело. Напомним, мать бывшего кадета заявила о сексуальном насилии над её сыном со стороны врача корпуса. Она написала заявление в полицию, началась проверка. Выяснилось, что 42-летний медик вместе с 16-летним подростком распивал спиртные напитки. К слову, подросток - бывший кадет. В начале этого учебного года он перешёл учиться в школу, в полицейский класс."Сначала подозреваемый распивал с ним спиртные напитки. Затем, когда мальчик уснул, воспользовался его беспомощным состоянием и совершил действия сексуального характера. Мальчик допрошен с использованием полиграфа. Врачу полиграф не проведён, так как он пришёл к следователю в нетрезвом состоянии и заявил о том, что страдает алкоголизмом", - сообщила представитель ГСУ Следственного комитета по краю Ольга Шаманская.













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