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| НОВОСТИ | Общество
|02.02.17 11:42 Красноярские спасатели отработали навыки десантирования с вертолёта
Спасатели отработали навыки десантирования с вертолёта, причём делали это без парашютов. В Манском районе прошли учения авиаотряда Сибирского регионального центра МЧС. Такая тактика применяется спасателями во время паводков, когда приходится снимать людей с крыш, а также в труднопроходимой местности, куда добраться можно только при помощи авиации.
Каким образом можно безопасно покинуть борт Ми-8, зависшего на 40-метровой высоте? Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
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