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НОВОСТИ | Общество





02.02.17 12:02 В красноярских детсадах решили сблизить детей и родителей



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Теперь родители появляются в этом садике не только утром, когда приводят детей, и вечером, когда забирают. Вместе с детьми можно послушать живую музыку или даже самому организовать мастер-класс. Родителей никто не принуждает приходить днём, но желающих всё больше.

"Проблема заключается в дефиците общения мам и пап со своими детьми. Интенсивная жизнь, много работы у современных родителей, усталость после рабочего дня не позволяет спросить ребёнка: как ты провёл время, что ты делал, какое у тебя настроение", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Михаил один из немногих пап, который решился включиться в образовательный процесс. В прошлом чемпион мира по рукопашному бою, сегодня обучает малышей самбо. Похоже, нравится это обеим сторонам. Главное, чтобы польза была, уверяет Михаил. "Можно отработать акробатику, гимнастику, умение падать. Потому что целый день балуются, толкаются, падают. Чтобы травм не было, самбо это и даёт детям", - говорит отец Михаил Пашаян.

Среди мам есть сотрудники ГИБДД. Они рассказывают о своей профессии и обучают, как правильно вести себя на дороге. Жаль, что пока пример 333-го садика скорее приятное исключение из общего правила.

А на улице даже есть своя лыжная мини-база. Кстати, с регулярными занятиями. Практику такого плотного общения родителей и детей в рамках детского сада хотят перенести и на другие детские садики.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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