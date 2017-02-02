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02.02.17 11:45 В Красноярске возобновляется авиасообщение с Барнаулом





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На самолёте из Красноярска в Барнаул. Уже сегодня вечером возобновится авиасообщение между двумя сибирскими городами. Компания "КрасАвиа" планирует выполнять рейсы два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Пассажиров будут доставлять на самолёте Ан-24, который вмещает 48 человек. Расстояние в 700 километров воздушное судно будет преодолевать менее чем за два часа. Билет будет стоить как минимум 2800 рублей.















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