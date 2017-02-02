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02.02.17 17:20 В Ачинске произошла драка с участием полицейских





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В Ачинске произошла драка с участием полицейских. Стражи порядка в свой выходной день выехали на пикник и столкнулись с другой компанией отдыхающих. Из-за чего получился конфликт, не уточняется, но драка завязалась серьёзная: одной из участниц застолья сломали ключицу. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются: идёт служебная проверка, если будет доказана вина полицейских, им грозит увольнение со службы.







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