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02.02.17 17:22 В Красноярске рассказали о новшествах ЕГЭ-2017





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"Это подверглось большой критике. В этом году по этим трём предметам будет отказ от части, связанной с выбором ответа из предложенных. Эта форма остаётся только по иностранному языку", - пояснила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.



Около 16 тысяч выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ. Подробный репортаж об итоговом испытании школьников смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.





Родителям выпускников школ специалисты советуют сейчас создать дома наиболее доброжелательную обстановку и не требовать от детей невозможного. Только так 11-классник может максимально правильно подготовиться к ЕГЭ. Представители министерства образования края рассказали журналистам о новшествах при сдаче Единого государственного экзамена, которые вступили в силу в 2017-м. Теперь вопросов с предложенными вариантами ответов не будет по химии, биологии, физике."Это подверглось большой критике. В этом году по этим трём предметам будет отказ от части, связанной с выбором ответа из предложенных. Эта форма остаётся только по иностранному языку", - пояснила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.Около 16 тысяч выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ. Подробный репортаж об итоговом испытании школьников смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.

















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