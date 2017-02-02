НОВОСТИ | Общество













02.02.17 17:24 На левобережье Красноярска может появиться трамвай





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Идея амбициозная, особенно в свете того, что трамвай в Красноярске переживает далеко не лучшие времена. Общественные слушания, где среди прочих будут обсуждать и данный вопрос, продлятся до 17 февраля.







На красноярском левобережье в новом микрорайоне может появиться трамвай. Рельсовый транспорт предусмотрен проектом, который накануне был выставлен на общественные слушания в администрации Советского района. Речь идёт о застройке в районе между Авиаторов, 9 мая и железной дорогой. Пути тянутся с правого берега через Октябрьский мост к новостройкам.Идея амбициозная, особенно в свете того, что трамвай в Красноярске переживает далеко не лучшие времена. Общественные слушания, где среди прочих будут обсуждать и данный вопрос, продлятся до 17 февраля.







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