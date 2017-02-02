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| НОВОСТИ | Общество
|02.02.17 17:25 День сурка: когда в Красноярск придёт весна?
Предсказывать весну в этом году выбрали снежную лисицу. Её выбрали не случайно: у неё и имя соответствующее - Весна. Специалисты уверяют, что доверять прогнозам животных "Роева ручья" можно. Например, в прошлом году белка-летяга предсказала позднюю весну, и не ошиблась.
К слову, сурки в парке, конечно, есть. Но им ответственною миссию гадания на весну не доверили. "Мы могли бы им предложить погадать, но такой прогноз бы точно не порадовал красноярцев, потому что они спят и из норки абсолютно точно не выйдут, а выйдут лишь к апрелю-маю", - пояснила пресс-секретарь парка флоры и фауны "Роев ручей" Елена Шабанова.
Лисе Весне предложили два одинаковых продуктовых набора. От того, ёмкость с каким названием - "Поздняя" или "Ранняя весна" - хищник выберет, и зависел результат предсказания.
- Получается, у нас ранняя весна справа. Ну что ж, ранняя весна ждёт нас!
Однако капризный четвероногий экстрасенс быстро передумала и остановила свой выбор на втором варианте, определив, что весна в Красноярске будет всё-таки поздней. Сбудется такой прогноз или нет, горожане узнают совсем скоро.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА
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