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ВЕСТИМОБИЛЬ-2017



14.02.17 11:46 "ВестиМобиль": обратная связь





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На плохие дороги, отсутствие водопровода и освещения жаловались жители Балахты. Глава посёлка Сергей Антонов рассказал, Красноярский край вошёл в число пилотных регионов по развитию так называемого инициативного бюджетирования. По этому проекту населённый пункт выбирает, что важно в первую очередь отремонтировать, а финансирует эти работы на 85% региональный бюджет, на 7% предприниматели, на 5% администрация и на 3% население. Было решено сделать в Балахте уличное освещение.



"Акцент данной программы направлен на инициативное население, которому небезразлична жизнедеятельность территории, на которой оно проживает, соответственно, и участие в данной программе, также согласно протоколу, такое решение принято жителями Балахта".



Директор красноярского филиала "Почты России" заверил, что с 14 января 2017-го почта в Балахте перешла на постоянный режим работы с 9 до 18 часов. А вот из администрации Ачинска пришёл ответ, что пешеходный переход, которые жители просили сделать на улице Спортивная, нецелесообразен.





В декабре "ВестиМобиль" побывал в Дивногорске. Жители города жаловались на скользкие ступеньки лестниц. В редакцию "Вестей" пришло письмо от главы Дивногорска, в котором сообщается, что уборкой улиц в городе занимается муниципальное предприятие. Лестниц много, специальной техники для очистки нет, дворники стараются, но не всегда успевают убрать всё. Власти обещали усилить контроль за уборкой.На плохие дороги, отсутствие водопровода и освещения жаловались жители Балахты. Глава посёлка Сергей Антонов рассказал, Красноярский край вошёл в число пилотных регионов по развитию так называемого инициативного бюджетирования. По этому проекту населённый пункт выбирает, что важно в первую очередь отремонтировать, а финансирует эти работы на 85% региональный бюджет, на 7% предприниматели, на 5% администрация и на 3% население. Было решено сделать в Балахте уличное освещение.Директор красноярского филиала "Почты России" заверил, что с 14 января 2017-го почта в Балахте перешла на постоянный режим работы с 9 до 18 часов. А вот из администрации Ачинска пришёл ответ, что пешеходный переход, которые жители просили сделать на улице Спортивная, нецелесообразен. Мария СЕМЁНОВА















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